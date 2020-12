LdC : Rennes quitte l'Europe par la petite porte !

Dans : Ligue des Champions, Rennes.

Ligue des champions - 5e journée - Groupe E

Krasnodar Stadium

Krasnodar Stadium bat Rennes : 1 à 0

But : Berg (71e) pour Krasnodar

En s'inclinant en Russie (0-1), le Stade Rennais est désormais éliminé dans la course au ticket en Europa League.

Déjà dans l'impossibilité de continuer en Ligue des champions suite à sa défaite de la semaine passée contre Chelsea en Bretagne, la formation rennaise jouait son avenir en Europe à l'occasion d'un périlleux déplacement à Krasnodar, le club russe avait en effet obtenu le nul (1-1) à l'aller au Roazhon Park. Les choses étaient relativement simples avant le coup d'envoi, le vainqueur de cette rencontre, si vainqueur il y avait, était certain de finir troisième et donc d'avoir un ticket pour la C3.

Pendant longtemps le Stade Rennais a tenu le choc, mais en seconde période, Da Silva perdait un duel avec Berg et ce dernier crucifiait Salin (1-0, 71e). Ce but éliminait définitivement l'équipe de Stephan, laquelle n'aura pas réellement brillé en Ligue des champions, et n'aura pas plus l'occasion de le faire en Europa League.