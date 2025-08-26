LdC ‍: Qualification historique des Kazakhs d'Almaty

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Le Celtic Glasgow a été piégé par le club kazakh du Kairat Almaty ce mardi soir en barrages de la Ligue des champions. Après un match aller sans but en Ecosse, un nouveau 0-0 a conclu le match retour. La place en phase de Ligue s'est jouée aux tirs au but. Almaty l'a emporté 3-2 sur la séance grâce à trois arrêts de son gardien. C'est la première qualification du club pour la C1, la deuxième pour une équipe du Kazakhstan après le FK Astana en 2015-2016.