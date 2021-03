LDC : Piqué forfait contre le PSG

Dans : Ligue des Champions.

Touché au genou mercredi soir en Coupe du Roi face à Séville, Gérard Piqué manquera le match retour face au PSG.

Grand artisan de la Remontada du Barça en demi-finale de la Coupe du Roi contre Séville en inscrivant le but du 2-0 à la 94e minute, Gérard Piqué a connu une fin de soirée plus compliquée. Touché au genou et terminant la partie en boitant, le joueur de 34 ans a passé des examens qui ont révélé une entorse au niveau du ligament latéral interne du genou.

L'international espagnol manquera donc le match retour de Ligue des Champions au Parc des Princes le 10 mars prochain. La durée de son indisponibilité serait de trois semaines selon la presse espagnole.