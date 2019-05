LdC : Neymar s'enflamme pour le triplé de Lucas Moura

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG.

Incroyablement déçu par l’élimination du Paris Saint-Germain face à Manchester United au point d’insulter l’arbitre sur les réseaux sociaux, Neymar doit forcément suivre avec un certain détachement la suite de la Ligue des Champions. Mais le numéro 10 du PSG a été sensible aux matchs déments de la semaine, qui ont notamment permis de révéler des héros inhabituels. C’est le cas de Lucas, qui a inscrit un improbable triplé avec Tottenham pour surprendre l’Ajax Amsterdam aux Pays-Bas ce mercredi soir. S’il n’a pas passé que six mois avec son compatriote au PSG, l’ancien barcelonais a tenu à souligner cette performance d’exception sur les réseaux sociaux.

« Très heureux pour toi, mon frère! Tu le mérites tellement. Crack ! », a livré Neymar avec une photo de l’attaquant de Tottenham sur Instagram. Un bel hommage à un joueur qui avait disparu de la circulation à Paris, et était parti par la petite porte du PSG en janvier 2018. Son retour sur le devant de la scène est en tout cas grandiose.