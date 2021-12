LdC : Munich humilie et élimine le Barça !

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Le FC Barcelone était condamné à l'exploit pour continuer sa route en Ligue des champions, finalement il a été humilié (3-0) à Munich et quitte la C1 par la petite porte.

Avant cette dernière journée de la phase de poules de Ligue des champions, et un déplacement très risqué à l’Allianz Arena, le Barça était deuxième du Groupe E, et avait donc son destin entre les pieds. Pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, l’équipe de Xavi devait compter soit sur une défaite ou un nul de Benfica à domicile contre le Dynamo Kiev, soit sur sa propre victoire face au Bayern Munich. Mais les choses ont rapidement très mal tourné pour le FC Barcelone puisqu’après 22 minutes de jeu, le club portugais menait déjà 2-0 face à l’équipe ukrainienne.

Et du côté de la Bavière, tout s’est écroulé d’un seul coup, le Barça prenant deux buts juste avant la pause. Il fallait un miracle pour que le club espagnol évite la catastrophe, mais Musiala corsait l’addition (3-0, 62e) et mettait un terme aux derniers espoirs barcelonais. Pour la première fois depuis 21 ans, le FC Barcelone ne participera pas à la phase finale de la Ligue des champions, une catastrophe sportive et financière pour le club de Joan Laporta, lequel est en plus à la traîne en Liga. Xavi a du pain sur la planche, et les prochains jours risquent d'être tendus du côté du Camp Nou, même si le Barça a encore l'Europa League pour tenter du donner du relief à sa deuxième partie de saison.

Résultats et classement du Groupe E

Bayern Munich bat FC Barcelone : 3 à 0

Benfica bat Dynamo Kiev : 2 à 0

1e. Bayern Munich 18 pts

2e. Benfica 8 pts

3e. FC Barcelone 7 pts

4. Dynamo Kiev 1pt