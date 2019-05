LdC : Messi contre Liverpool ? Pas top pour Vikash Dhorasoo

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

A nouveau auteur d’un match stratosphérique contre Liverpool avec un doublé, qui aurait pu être agrémenté d’une ou deux passes décisives avec des coéquipiers plus efficaces, Lionel Messi fait la Une de la presse sportive ce jeudi. Sa performance lui vaut des compliments venus de l’ensemble des acteurs du monde du football, mais Vikash Dhorasoo arrive à être encore un peu réticent. S’il ne nie pas le talent et le caractère décisif de l’Argentin, l’ancien milieu de terrain de Lyon et de Bordeaux notamment estime que La Pulga n’a pas été forcément transcendant en ce qui concerne son niveau de jeu, ce qui ne l’empêche pas de marquer des buts décisifs.

« Messi, un peu chanceux sur son premier but, le ballon lui revient dessus après avoir touché la barre. Messi, même quand il est mauvais, il peut te mettre un doublé. Il y a eu un moment où il était moins bien, et il reste incroyable. Son coup-franc est fabuleux. Il est dangereux à chaque fois qu’il prend la balle, et il provoque la peur chez l’adversaire. Ce qui est précieux, surtout au sein d’une équipe du Barça qui est moins dominatrice qu’avant », a souligné le consultant de Yahoo Sport, persuadé que Messi devient moins bon dans le jeu mais plus décisif au tableau d’affichage. Pour une fin de carrière à la CR7 ?