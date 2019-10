LdC : Lyon rugit de plaisir, Lille prend une leçon d'anglais

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, OL, LOSC.

Battus lors du premier match de cette Ligue des champions, Lyon et Lille se devaient de rectifier le tir ce mercredi. Et si l'OL l'a fait de superbe manière en s'imposant à Leipzig (0-2), le LOSC est tombé à domicile contre Chelsea (1-2).

Après sept matchs sans victoire, et sous pression à quelques jours du derby, l'OL a montré sa capacité à réagir. Face à une formation de Leipzig qui était clairement favorite, les joueurs de Sylvinho, lequel avait fait des choix forts en laissant Dembélé et Reine-Adélaïde sur le banc, ont montré une vraie solidarité. Et après l'ouverture du score signée Memphis, sur une bourde de la défense allemande, les Lyonnais ont réussi à laisser passer le petit orage. En seconde période, là encore en bénéficiant d'une nouvelle erreur de Leipzig, Terrier doublait la mise et scellait le destin d'une rencontre qui est clairement un nouveau tournant pour Lyon. Car l'OL est désormais à égalité avec le Zénith en teête de la poule G, les Russes ayant balayé Benfica (3-1). Une façon idéale de préparer le derby.

De son côté, Lille a pris une leçon d'efficacité de la part de Chelsea. Alors qu'Abraham avait ouvert le score pour les Anglais (0-1, 22e), le LOSC revenait à hauteur suite à un nouveau but de l'inévitable Osimhen (1-1, 33e). Mais même sans montrer énormement de choses, les Blues allaient réussir à repasser devant grâce à une superbe reprise de Willian (1-2, 78e). Avec 0 point en deux matches, la formation de Galtier pointe à la dernière place de son groupe, mais rien n'est perdu dans une poule où seul l'Ajax a fait le plein grâce à son facile succès à Valence (0-3).