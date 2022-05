LdC : Liverpool met fin au rêve de Villarreal

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, demi-finale retour

Estadio de la Ceramica (Vila-real)

Villarreal-Liverpool 2-3 (aller 0-2)

Buts : Dia (3e), Coquelin (41e) pour Villarreal ; Fabinho (62e), Diaz (67e), Mané (74e) pour Liverpool

Exclusion : Capoue (85e) pour Villarreal

Après 45 premières minutes difficiles, Liverpool est venu à bout de Villarreal 2-3 pour assurer sa place en finale et mettre fin à la belle aventure de Villarreal.

Avec deux buts à remonter, Villarreal devait rapidement emballer la rencontre pour espérer remonter ce retard. Aussitôt dit, aussitôt fait, le sous-marin jaune émergeait d’entrée. Estupinan centrait pour Capoue qui remettait dans l’axe à Dia. L’ancien rémois concluait de près pour mettre son équipe sur les bons rails. Malgré une frappe sur la barre de Thiago Alcantara, Liverpool n'y était pas et Villarreal mettait un sérieux coup de pression sur les Reds. Juste avant la pause, Capoue, encore lui, servait un caviar sur la tête de Coquelin qui trompait Alisson. Les Espagnols avaient fait leur retard en moins de 45 minutes.

Après le repos, Liverpool réagissait et était bien décidé à rejoindre le stade de France. Alexander-Arnold envoyait son coup-franc sur la transversale (55e), un dernier avertissement avant sanction pour Villarreal. Salah servait Fabinho seul dans la surface qui envoyait sa frappe sous les jambes de Rulli. Cinq minutes plus tard, Luis Diaz, entré à la pause, plaçait lui une tête imparable. Enfin, Rulli ratait une sortie et était devancé par Mané qui marquait dans le but vide. Pour ne rien arranger, Capoue était expulsé pour deux cartons jaunes à cinq minutes du terme. Liverpool était donc qualifié pour la finale de la Ligue des champions au stade de France, sa dixième.