LdC : Liverpool en patron, Man City gagne d'une courte tête

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, quarts de finale aller

Etihad Stadium (Manchester)

Man City-Atlético 1-0

Buts : De Bruyne (70e)

Face à un Atlético aussi attentiste que prévu, Manchester City monopolisait le ballon pendant une grande partie du match. Toutefois, malgré les 75% de possession de balle parfois, les hommes de Pep Guardiola étaient très stériles en première période. Les Colchoneros avaient même de bonnes situations en contre, étant proches de piéger les Mancuniens. En seconde période, City était plus incisif face à une équipe venue jouer le 0-0. Foden perforait la défense et servait De Bruyne dans la profondeur, lequel venait enfin débloquer la situation d'une frappe croisée. Avec ce but, City viendra à Madrid avec le contrôle du score et oblige l'Atlético à une stratégie plus offensive dans une semaine.

Estadio de la Luz (Lisbonne)

Benfica-Liverpool 1-3

Buts : Nunez (49e) pour Benfica ; Konaté (17e), Mané (34e) et Diaz (87e) pour Liverpool

Pas de problème pour Liverpool. La machine des Reds a logiquement pris le dessus sur une équipe de Benfica qui a pourtant été dangereuse. Mais, le réalisme était anglais en première période. Konaté reprenait victorieusement un corner de Robertson, puis Diaz servait de la tête Mané qui concluait à courte distance. Les Portugais restaient dans le coup et Nunez venait convertir l'une des nombreuses occasions de Benfica. Toutefois, l'ancien joueur de Porto Luis Diaz faisait encore mal et corsait l'addition dans les dernières minutes. Trop fort, Liverpool prend une option certaine pour une place en demi-finale avant le match retour à Anfield mercredi prochain.