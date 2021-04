LdC : Lewandowski est officiellement forfait face au PSG

Dans : Ligue des Champions.

Absent mercredi dernier lors du match aller de Ligue des champions face au PSG, Robert Lewandowski sera bien forfait pour le quart de finale retour mardi au Parc des Princes.

Blessé avec l’équipe de Pologne, Robert Lewandowski a renoncé au match aller face au PSG, mais sa présence ce lundi matin au centre d’entraînement du Bayern Munich a laissé penser à un improbable miracle pour l’attaquant du club allemand. Cependant, dans un communiqué, l’adversaire du Paris Saint-Germain a confirmé que Lewandowski était bel et bien forfait pour le déplacement de mardi en France. « Robert Lewandowski travaille dur afin de faire son retour après une blessure au genou avec l'équipe de Pologne. Et le meilleur buteur du Bayern a participé à sa première séance de course dans la neige de Munich ce lundi matin. Lewandowski ne sera pas disponible pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain mardi », a clairement fait savoir le Bayern Munich.