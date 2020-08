LdC : Les joueurs du Barça insultés par leurs supporters

Dans : Ligue des Champions.

Après l'humiliation vécue face au Bayern Munich, les joueurs du FC Barcelone ont eu droit à un accueil terrible lors du retour à l'hôtel.

Partis la tête basse du stade de la Luz, après la correction infligée par le Bayern Munich (8-2) vendredi soir en quart de finale de la Ligue des champions, les footballeurs du FC Barcelone n’ont même pas pu profiter du fait que cette rencontre se jouait à huis clos à Lisbonne. Car de retour dans la nuit à leur hôtel, Lionel Messi et ses coéquipiers ont eu droit à un comité d’accueil plutôt désagréable. Des supporters du Barça les attendaient, et pas pour leur dire des amabilités ou essayer de calmer la désolation qui régnait au sein de l'équipe. Copieusement insultés, et qualifiés notamment de « scélérats », Quique Setien et ses joueurs ont été la cible des quolibets, alors que la tension étant très grande autour de l’accès à l’hôtel.

A point même que les services de sécurité du club et ceux de l’UEFA se sont rapidement déployés afin que la situation ne dégénère totalement au fur et à mesure que les joueurs du Barça descendaient du bus. Du côté des autorités espagnols, on a prévu un retour très discret de la délégation du FC Barcelone ce samedi en Catalogne, la colère étant énorme au sein des socios après cette soirée qui restera longtemps dans les mémoires. Mais pas pour les bonnes raisons.