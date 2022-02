LdC : Les Dogues du LOSC se cassent les dents sur Chelsea !

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des Champions, huitième de finale aller

Stamford Bridge (Londres)

Chelsea-LOSC 2-0

Buts : Havertz (8e), Pulisic (63e)

Le LOSC n'a rien pu faire face à Chelsea. Le champion d'Europe a justifié son statut et l'a emporté 2-0 à Londres, les Lillois auront une montagne à renverser au retour.

Dès le début du match, le champion d’Europe en titre justifiait son statut avec une pression imposée sur les Dogues. Kai Havertz, le buteur de la dernière finale justement, était le principal danger pour la défense lilloise. L’Allemand ne cadrait pas sa première tentative (4e), avant de trouver les gants de Jardim (7e). Sur le corner qui suivait, Ziyech déposait le ballon sur son crâne et, d’une tête piquée, il ouvrait le score. Enfin réveillés, les Lillois se projetaient vers l’avant avec un Renato Sanches remuant mais ils n’arrivaient pas à mettre en danger Mendy. Ils s’exposaient même aux contres adverses avec les projections vers l’avant de Kanté et le duo Ziyech-Havertz toujours présent près des buts de Jardim. Mais, les Blues aussi manquaient de précision dans le domaine offensif en fin de première période.

En seconde période, les Lillois étaient toujours aussi démunis. Chelsea restait redoutable en attaque avec Pulisic puis Havertz qui frôlaient le deuxième but. Les contres des Blues étaient redoutables et finissaient par faire mouche. N'Golo Kanté transperçait une fois de plus la défense nordiste avant de servir Pulisic dans la surface qui ajustait Jardim. Ensuite, les Blues géraient tranquillement face à une équipe lilloise trop peu dangereuse offensivement pour marquer un but. Avec ce succès, les Londoniens prennent une grosse option sur la qualification en quarts. Lille devra réaliser un exploit pour marquer deux buts de plus à une formation aussi solide que lors de son titre l'an passé.