LdC ‍: Les chapeaux définitifs sont connus 

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Après les derniers matchs de barrages qui se sont disputés ce mercredi soir, les chapeaux définitifs sont connus avant le grand tirage au sort de la Ligue des Champions, lequel se déroulera jeudi en fin d’après-midi. Un moment que le PSG, l’OM et l’AS Monaco attendent avec impatience.

Chapeau 1 : Paris Saint-Germain (France), Real Madrid (Espagne), Manchester City (Angleterre), Bayern Munich (Allemagne), Liverpool (Angleterre), Inter Milan (Italie), Chelsea (Angleterre), Borussia Dortmund (Allemagne) et FC Barcelone (Espagne)

Chapeau 2 : Arsenal (Angleterre), Bayer Leverkusen (Allemagne), Atlético de Madrid (Espagne), Benfica (Portugal), Atalanta (Italie), Villarreal (Espagne), Juventus (Italie), Eintracht Francfort (Allemagne) et FC Bruges (Belgique)

Chapeau 3 : Tottenham (Angleterre), PSV Eindhoven (Pays-Bas), Ajax Amsterdam (Pays-Bas), Naples (Italie), Sporting CP (Portugal), Olympiakos (Grèce), Slavia Prague (Tchéquie), Bodo/Glimt (Norvège) et Olympique de Marseille (France)

Chapeau 4 : FC Copenhague (Danemark), AS Monaco (France), Galatasaray (Turquie), Union Saint-Gilloise (Belgique), Qarabag (Azerbaïdjan), Athletic Club (Espagne), Newcastle (Angleterre), Pafos (Chypre) et Kairat Almaty (Kazakhstan)