LdC : Le Real et Capitaine Benzema coulent à Moscou

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, Liga.

Le Real Madrid cherche toujours son jeu en ce début de saison, et l’ombre de Cristiano Ronaldo plane également. Dans un match où il était capitaine, Karim Benzema n’a pas réussi à inverser la tendance après un but rapidement encaissé, et le champion d’Europe s’est donc incliné 1-0 sur le terrain du CSKA Moscou. Battu dans les duels, l’ancien lyonnais n’arrive pas à exister devant, en témoigne son nouveau match passé sans cadrer le moindre tir, alors que la pression monte à Madrid pour que Mariano soit désormais le titulaire au poste d’avant-centre.