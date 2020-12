LDC : Le PSG tire le FC Barcelone en 8e de finale !

Dans : Ligue des Champions, PSG.

Seul club français qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain affrontera le FC Barcelone quatre ans après la remontada.

Après une fin de phase de groupes à 100 à l'heure, le Paris Saint-Germain a obtenu son ticket pour la suite de la Ligue des champions, avec en plus l'avantage de terminer à la première place, ce qui lui permettait d'éviter (à priori) les énormes cylindrées et de recevoir lors du match retour au Parc des Princes. Et le PSG connaît désormais son adversaire puisque c'est ce lundi midi, au siège de l'UEFA en Suisse qu'avait lieu le tirage au sort des huitièmes de finale de la C1 en présence de des représentants des clubs concernés.

Si d'éminents statisticiens annonçaient M'Gladbach sur la route de Paris, c'est finalement le FC Barcelone qui sera l'adversaire du PSG dans ce qui ressemble désormais à un grand classique de la Ligue des champions. Quatre ans après la terrible remontada, Neymar, qui a changé de camp depuis, tentera de faire oublier en février et mars 2021 cette catastrophe aux supporters du Paris Saint-Germain.

Tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des champions

M'Gladbach - Manchester City

Lazio Rome - Bayern Munich

Atlético Madrid - Chelsea

Leipzig - Liverpool

FC Porto - Juventus

FC Barcelone - PSG

FC Séville - Dortmund

Atalanta - Real Madrid