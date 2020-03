LdC : Le PSG et Lyon dans un Final 8 à Istanbul ?

Dans : Ligue des Champions, OL, PSG.

C'est ce mardi que l'UEFA décidera de l'avenir de l'Euro 2020 et des coupes européennes. Une hypothèse semble prendre du volume afin d'accélérer le calendrier.

A situation exceptionnelle, décision exceptionnelle. Ce mardi, l’UEFA a donc décidé de réunir en vision conférence ses 55 pays membres, mais également des représentants des clubs et des joueurs afin d’évoquer la suite des compétitions compte tenu de l’épidémie de coronavirus qui frappe la planète. S’il semble désormais acquis que l’Euro qui devait se dérouler en juin et juillet de cette année sera reporté, il faut savoir comment se finiront la Ligue des champions et l’Europa League. Pour Etienne Moatti, il est très probable que le Paris Saint-Germain, et peut-être l’Olympique Lyonnais, seront conviés cet été en Turquie pour la C1. Car avec la durée totale du black-out pour le football, les dates libres vont être rares.

« Il sera décidé, c’est quasiment certain, de reporter l’Euro 2020 d’un an de manière à permettre à la Ligue des champions et à l’Europa League de pouvoir se terminer, tout comme les championnats nationaux et de donner des vainqueurs, des places européennes afin de pouvoir organiser les Coupes d’Europe la saison prochaine (…) Les scénarii imaginés par l’UEFA c’est de faire à partir des quarts de finale soit un Final 8, avec huit équipes regroupées dans un même lieu, à savoir celui des finales. Ce serait donc Istanbul pour la Ligue des champions et Gdansk pour l’Europa League (…) L’autre option envisagée c’est faire des quarts de finale sur un match, sur terrain neutre ou par tirage au sort, et ensuite un Final 4 comme le Final 8. Pour l’UEFA, ce serait tout bénéfice puisque ça lui permettrait de mener à terme ses deux compétitions de clubs, et de jouer l’Euro 2021 », explique le journaliste de L'Equipe. Si le PSG a déjà son ticket pour les quarts de finale, et donc l'éventuel Final 8 de Ligue des champions, l'Olympique Lyonnais doit encore l'obtenir en éliminant la Juventus après sa victoire 1-0 au match aller.