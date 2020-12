LDC : Le Barça sans Messi contre le PSG, l'idée folle

Dans : Ligue des Champions.

Le Paris Saint-Germain retrouvera le FC Barcelone en huitième de finale de Ligue des Champions début février.

Leader de son groupe, le PSG n'a pas été épargné lors du tirage au sort effectué lundi midi à Nyon, en Suisse. Les Parisiens retrouveront le Barça, pour une revanche depuis l'épisode de la Remontada en 2017. Défaits 4-0 au Parc des Princes, les Blaugranas avaient réalisé l'exploit en se qualifiant après une victoire 6-1 au match retour. Véritable bourreau du PSG ce soir là, Neymar portera cette fois-ci les couleurs parisiennes, si sa blessure à la cheville le lui permet. Si sur le papier, affronter le FC Barcelone paraît toujours compliqué, force est de constater que les Catalans n'affichent pas un niveau incroyable depuis le début de saison. Selon la presse espagnole, le Paris Saint-Germain pourrait bénéficier d'un atout non négligeable... l'absence de Lionel Messi.

En fin de contrat en juin prochain, l'Argentin ne devrait pas prolonger. Même si les élections du nouveau Président en mars pourraient influer le choix du numéro 10, la tendance est plutôt à un départ. La législation l'autorisera à négocier avec son futur club dès le 1er janvier. Pour de nombreux spécialistes, le sextuple ballon d'Or pourrait avoir la tête ailleurs, et ne pas être concerné à 100% par la fin de saison avec Barcelone. Selon certains médias en Espagne, la situation pourrait être encore plus critique. En effet, selon Don Balon, Lionel Messi pourrait même avoir quitté le Barça avant la double confrontation face au PSG ! Dans le but de récupérer des liquidités, les dirigeants pourraient accepter de vendre leur star au mercato hivernal à Pep Guardiola et Manchester City. Si un tel transfert venait à se réaliser, les supporters parisiens auraient une grosse raison d'être plus sereins avant les huitièmes de finale de Ligue des Champions.