LdC : La plus belle Ligue des Champions de l’histoire, unanimité totale !

Les amateurs de football pensaient avoir tout vu avec la qualification de Liverpool face au FC Barcelone ce mardi soir, mais ce n’était rien à côté de celle de Tottenham à Amsterdam ce mardi soir. Dans un match irréel, les Spurs sont allés chercher leur billet en finale avec un but de Lucas à la 95e minute, pour un triplé du Brésilien parti par la petite porte du PSG.

Et la finale Barcelone-Ajax tant rêvée par les amoureux du beau jeu tombe ainsi totalement à l’eau, mettant en avant la rage de vaincre et l’incroyable mental des équipes anglaises, puisque comme Liverpool, Tottenham était aussi privé de sérieux atouts offensifs pour cette confrontation. De quoi faire halluciner l’ensemble des consultants et suiveurs du football, pour qui cette édition est d’ores et déjà la plus belle de l’histoire de la Ligue des Champions. Difficile de les contredire.

C’est quoi cette Ligue des Champions cette année ??? 😂😂😂😂 un délire absolu ! Un bonheur de foot ! — Daniel Riolo (@DanielRiolo) 8 mai 2019

Merci à l’Ajax, à Tottenham, au Barça et à Liverpool pour ces 4 matches d’anthologie en 8 jours 👏🏼👏🏼👏🏼 #AJAXTOT La LDC est très bien comme ça non ? ;) — Dominique Armand (@DomArmand) 8 mai 2019

LA LIGUE DES CHAMPIONS EST LA PLUS GRANDE COMPÉTITION DE L’HISTOIRE DU SPORT #AJATOT — GuillaumeMP (@Guillaumemp) 8 mai 2019

Quelle champions League, quelle édition ! Quelle saison 🔥💥🔥😱 — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) 8 mai 2019

Mais noooooon ! Cette C1 est folle !!! #AJATOT — Estelle Denis (@DenisEstelle) 8 mai 2019