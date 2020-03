LdC : La Ligue des Champions annulée, l'UEFA n'y pense même pas !

Dans : Ligue des Champions.

En début de semaine prochaine, l’UEFA devrait annoncer l’arrêt momentanée de la Ligue des Champions et de l’Europa League.

En revanche, l’instance européenne n’envisage pas un instant d’annuler définitivement les compétitions. La preuve, selon L’Equipe, plusieurs scénarios ont d’ores et déjà été envisagés par l’UEFA pour que la Ligue des Champions et l’Europa League aillent à leur terme. Après une suspension de quelques semaines, et en espérant que le Coronavirus covid-19 sera en phase descendante, l’instance européenne envisage que les derniers tours de la C1 et de la C3 se jouent sur un seul match, et non plus sous la forme des matchs aller et retour. « Le lieu de la rencontre pourrait être un terrain neutre ou être désigné par un tirage au sort entre les clubs qui s'affrontent à partir des quarts de finale » précise le quotidien.

Autre solution envisagée : un « final four » qui mettrait aux prises les demi-finalistes, dans le lieu de la finale, à savoir Istanbul pour la Ligue des Champions et Gdansk pour l’Europa League. En revanche, le débat est bien différent pour l’Euro, initialement prévu en juin 2020. Et pour cause, il n’est désormais plus réellement envisagé de maintenir le championnat d’Europe des nations, lequel devrait être reporté en 2021. Mais ce report pose un certain nombre de questions, notamment car la FIFA avait prévu une toute nouvelle Coupe du monde des clubs à l’été 2021… en Chine. Financièrement, ce report d’un an coûtera en tout cas très cher à l’UEFA mais également aux Ligues nationales car entre les locations de stade et les réservations hôtelières déjà payées, le coût global est estimé entre 200 et 300 ME.