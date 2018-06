LdC : L'UEFA promet des millions d'euros au PSG, l'OL et Monaco !

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, OL, Monaco, PSG.

Les dirigeants des clubs de Ligue 1 en lutte pour le podium rappellent régulièrement l'importance financière de jouer la Ligue des champions. L'UEFA a confirmé qu'ils avaient raison.

Si Nasser Al-Khelaifi ne parle jamais d'argent, Vadim Vasilyev et Jean-Michel Aulas ont souvent répété dans le sprint final de cette saison l'importance qu'il y avait pour Monaco et Lyon de finir dans les trois premières places de Ligue 1, toutes qualificatives pour la phase de poules de la Ligue des champions. Face à ces propos, l'UEFA a désormais mis des chiffres et les comptables des trois club concernés, à savoir le PSG, l'ASM et l'OL, peuvent se frotter les mains.

En effet, chaque participant à la prochaine Ligue des champions recevra déjà un chèque de 15,25ME, quel que soit son résultat final. Chaque victoire dans la première phase rapportera 2,7ME, un nul permettant de touche 0,9ME. En cas de qualification pour les 8es de finale, l'UEFA ajoutera 9,5ME, puis 10,5ME pour les quarts, 12ME pour le dernier carré et 15ME pour la finale, le vainqueur empochant 4ME de plus, et un peu plus tard 3,5ME pour sa participation à la Super Cup d'Europe. A noter que ces sommes ne tiennent pas compte des droits TV propres à chaque pays, ce qui assure un bonus sacrément musclé au Paris Saint-Germain, à l'AS Monaco et à l'Olympique Lyonnais, SFR ayant cassé sa tirelire pour acquérir les droits de la Ligue des champions dès 2018-2019.

Des montants à comparer avec ceux attribués aux clubs engagés en Europa League, lesquels recevront 2,9ME pour leur participation à cette épreuve, tandis qu'une victoire en phase de poule rapportera 0,5ME et un nul 190.000 euros. La suite est sur la même tendance ce qui permet ainsi de constater que la C3 n'est pas vraiment un cadeau, sauf en la gagnant.