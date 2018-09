LdC : L'UEFA l'annonce, la VAR débarque en Coupe d'Europe

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Déjà utilisée dans plusieurs championnats européens dont la Ligue 1, l’assistance vidéo à l’arbitrage n’est pas disponible en Ligue des Champions. En tout cas pas encore.

Car ce jeudi, après la réunion de son comité exécutif à Nyon, l’UEFA a annoncé l’arrivée de la VAR en C1 pour la saison prochaine ! Cette technologie sera en effet appliquée à partir des barrages dans un peu moins d’un an, ce qui laissera le temps aux arbitres de mieux maîtriser cet outil.

« Nous sommes confiants sur le fait qu'introduire l'assistance vidéo en août 2019 nous donnera assez de temps pour mettre en place un système fiable, et pour entraîner les arbitres afin d'assurer une utilisation efficace et réussie de la VAR en Ligue des Champions, la plus prestigieuse des compétitions de clubs », a confié le président de l’UEFA Aleksander Ceferin.

A noter que l’assistance vidéo, qui ne fait pas encore l’unanimité, sera également utilisée lors de la Supercoupe 2019 puis à l’Euro 2020. Enfin, l’instance envisage de la mettre en place pour l’édition 2020-2021 de l’Europa League, ainsi qu’en Ligue des Nations en 2021.