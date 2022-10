LdC : L'OM meilleur sans ses supporters ?

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Malgré le huis-clos, l'OM s'est surpassé pour dominer le Sporting leader de son groupe ce mardi soir. De quoi frustrer ses propres supporters, lesquels n'ont pas assisté à une victoire de l'OM en C1 depuis très longtemps.

L'OM n'a pas eu besoin de son 12e homme face au Sporting. Sans public à cause du huis-clos imposé par l'UEFA ce mardi soir, l'OM a sorti son meilleur match de Ligue des champions de la saison pour corriger le Sporting Portugal 4-1. Il s'agit du premier succès olympien en 2022-2023, et le second sur les 18 derniers matches dans la compétition. L'autre victoire remontait au 1er décembre 2020 face à l'Olympiakos 2-1, là aussi dans un Vélodrome vide à cause du Covid. Finalement, aussi incroyable que cela puisse paraître, la dernière victoire de l'OM dans la compétition devant son public présent au stade ramène à février 2012 ! C'était en huitième de finale aller contre l'Inter Milan (1-0). Depuis, les Marseillais n'ont jamais pu l'emporter devant leur public, ni même un autre public d'Europe. Soit neuf matches chez eux et 18 matches en tout.