LdC : L’Inter craint d’être éliminé par une magouille du Real

Vainqueur sur le terrain du Borussia Mönchengladbach (2-3) mardi, l’Inter Milan a conservé des chances de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mais les Italiens n’ont pas leur destin entre les mains et craignent un arrangement dans l’autre match du groupe.

Lors de la 6e et dernière journée la semaine prochaine, beaucoup de regards seront tournés vers la poule B. Et pour cause, toutes les équipes de ce groupe le plus relevé peuvent encore se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. De quoi menacer le Real Madrid qui devra s’imposer à domicile contre le Borussia Mönchengladbach, ou se contenter d’un match nul pour assurer la deuxième place derrière les Allemands. Autant dire que ce scénario fait peur à l’Inter Milan. Car de leur côté, les Nerazzurri, derniers du groupe, recevront le Shakhtar Donetsk qu’ils devront absolument battre pour espérer une qualification.

Du coup, en Italie, on craint forcément un arrangement dans la capitale espagnole pour éliminer l’équipe d’Antonio Conte. Une magouille à laquelle Esteban Cambiasso, ancien joueur de l’Inter et du Real, ne croit pas une seule seconde. « Je peux vous assurer qu'il n'y aura aucun arrangement, a certifié l’Argentin au micro de Sky Sports. Je connais bien le Real Madrid. A domicile, ils ne peuvent pas se permettre de faire un match nul et de rester deuxièmes du groupe. Son histoire raconte autre chose. J'en suis sûr à 100%. Que l'Inter Milan pense à gagner et rien d'autre. » Les Milanais auront tout de même un œil attentif sur cette rencontre…