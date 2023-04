LdC : L’arbitre de Chelsea-Real fait polémique

Dans : Ligue des Champions.

Par Hadrien Rivayrand

Mardi soir en quart de finale retour de la Ligue des champions, le Real Madrid se déplacera sur la pelouse de Chelsea. Malgré un avantage de deux buts au coup d'envoi, tout le monde n'est pas serein dans la capitale espagnole.

Le Real Madrid est très proche de se qualifier pour le dernier carré de la Ligue des champions après son succès 2 buts à 0 contre Chelsea en quart de finale aller au Santiago-Bernabéu. Mais les fans merengue sont très attentifs aux détails de chaque rencontre. Car c'est bien souvent ce qui peut faire la différence dans des grandes rencontres européennes. Les arbitres désignés sont scrutés de près. Et pour la manche retour entre Chelsea et le Real Madrid, qui aura lieu mardi soi, Daniele Orsato a été nommé par l'UEFA. Pas forcément de bons souvenirs pour le Real Madrid et ses supporters...

Orsato, le Real Madrid grince des dents

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Comme le rappelle Marca, en sept matchs du Real Madrid arbitrés par Daniele Orsato, trois ont été gagnés et quatre ont été... perdus ! De plus, l'Italien était l'homme de la dernière demi-finale de Coupe du monde entre l'Argentine et la Croatie, match remporté par l'Albiceleste. Pas un bon souvenir donc pour un certain Luka Modric, qui avait fustigé l'arbitrage de Daniele Orsato après la rencontre en zone mixte : « Je ne parle jamais des arbitres, mais aujourd'hui, il est impossible de ne pas en parler. C'est l'un des pires que je connaisse. Pas seulement à cause du match d'aujourd'hui. Il m'a sifflé plusieurs fois et je n'ai jamais un bon souvenir de lui. C'est un désastre ». Les retrouvailles risquent donc d'être scrutées de près mardi soir, même si Luka Modric et le Real Madrid connaissent rarement de gros problèmes avec l'arbitrage sur la scène européenne, il faut bien le dire. Surtout que Chelsea est en pleine crise et ne semble pas avoir les armes pour renverser le scénario. Mais le football n'en est pas à une surprise près.