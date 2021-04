LdC : Kimmich, l'arrogance allemande face au PSG

Dans : Ligue des Champions.

A la veille du quart de finale retour de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, Joshua Kimmich a bombé le torse.

Depuis la finale de la Ligue des champions remportée face au PSG l’an dernier, le Bayern Munich survole toutes les compétitions. Mais voilà, à l’Allianz Arena, l’ogre allemand est tombé de très haut face à Kylian Mbappé et ses coéquipiers, les Bavarois étant clairement convaincus qu’ils allaient encore donner une leçon de football à ce club français que les dirigeants munichois allument à la moindre occasion. Avant le match retour, certains auraient choisi de faire profil bas, histoire de ne pas donner une motivation supplémentaire aux joueurs du PSG. Mais ce n’est pas le genre de Joshua Kimmich. Pour le milieu de terrain international allemand, ce n’est pas le Paris Saint-Germain qui privera d’une place dans le dernier carré de la Ligue des champions. Interrogé par le site officiel du Bayern Munich, Kimmich est droit dans ses bottes.

Le milieu bavarois est en effet prêt à tout miser sur une victoire du Bayern au Parc des Princes, et donc la qualification de Munich. « Nous sommes la meilleure équipe, je suis convaincu que nous allons passer. Nous étions la meilleure équipe sur le terrain au match aller, mais malheureusement le résultat n'a pas été à la hauteur de la performance. Mais je reste convaincu que nous pouvons renverser la situation au match retour (…) Au match aller, ils ont été dangereux à trois reprises et ont marqué trois fois. Sinon, je n'ai pas le souvenir que le PSG ait eu beaucoup d'occasions. Dans l'ensemble, notre attaque a eu plus souvent le ballon et plus d'occasion. Nous devons maintenant concrétiser ces occasions », a confié Joshua Kimmich, qui met la pression sur les attaquants du Bayern Munich. Au Paris Saint-Germain, on appréciera cette leçon de modestie du joueur allemand.