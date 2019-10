LdC : Icardi plante, Paris fait le grand écart

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG.

A Istanbul, le PSG bat Galatasaray 1-0

But pour le PSG : Icardi (52e)

Le PSG a parfaitement bien négocié une rencontre musclée en Turquie, s'imposant 0-1 grâce au premier but parisien de Mauro Icardi. Le PSG profite du nul du Real contre Bruges (2-2) pour compter déjà quatre points d'avance sur son premier poursuivant.

Bien lancé par sa victoire face au Real, conforté par les nuls dans les autres matchs, le PSG avait l’occasion de frapper un grand coup ce mardi soir à Istanbul. Mais comme prévu, le Galatasaray était porté par un public bouillant, ce qui donnait une première période très rythmée, et rudement physique avec un arbitre qui laissait beaucoup jouer. Le PSG avait la maitrise d’un ballon qui brûlait les pieds tant l’engagement était total, mais le gardien uruguayen Muslera se montrait très vigilant.

Le 0-0 à la pause ne pouvait pas tenir ainsi, et sur une combinaison dans la surface, Sarabia finissait par fixer Muslera pour offrir le but décisif à Icardi (0-1, 52e). Car par la suite, Paris maitrisait techniquement et contenait sans trop de difficultés les rares occasions du Galatasaray. Trois points de plus donc pour le PSG, qui s’ouvre en grand les portes de la première place avec deux confrontations à bien négocier contre Bruges désormais.