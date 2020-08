LdC : Hansi Flick a un plan pour faire pleurer le PSG

Dans : Ligue des Champions.

A la veille de la finale de la Ligue des Champions PSG-Bayern, Hansi Flick était en conférence de presse. Le coach du Bayern Munich affirme avoir un plan.

Les supporters parisiens et les fans de football attendent ce rendez-vous avec grande impatience. Dimanche soir, le PSG affrontera le Bayern Munich en finale de la Ligue des Champions. Le match a déjà débuté en coulisses. Apparu en conférence de presse à la veille de ce choc, l’entraîneur bavarois Hansi Flick a évoqué la dangerosité de l’équipe de Thomas Tuchel. « Paris est une équipe top avec beaucoup de vitesse, des joueurs avec beaucoup d’expériences. » Le technicien allemand sait que ses joueurs devront montrer un bien meilleur visage que contre l’OL, à défaut de se faire punir par les stars du club de la capitale.

Et pour contenir les assauts des Parisiens, Flick sait déjà comment les siens s’y prendront. S’il n’a bien évidemment pas révélé ses consignes, il a affirmé qu’il mettra en place un plan bien défini. « En Ligue des Champions, ils ont encaissé cinq buts seulement. La défense fonctionne comme l’attaque. Mais nous avons un plan et un projet et j’espère qu’on réussira à l’appliquer », a-t-il dit. Il faudra se jeter à 100% dans la bataille car en face, le PSG emmené par Neymar, Kylian Mbappé ou encore Angel Di Maria s’est montré très performant au tour précédent en dominant le RB Leipzig (3-0). Une chose est sûre, l’une des deux équipes rentrera dans l’histoire de la C1 dimanche soir. Le PSG peut remporter la première édition de son histoire alors que les Bavarois ont l’occasion d’être sacrés une sixième fois.