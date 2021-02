LdC : Haaland déchainé, c'est à cause de Mbappé

Dans : Ligue des Champions.

Erling Haaland, intenable à Séville ce mercredi soir, a remercié... Kylian Mbappé.

La planète football vit probablement les derniers instants du duel qui a opposé pendant des années Lionel Messi à Cristiano Ronaldo. Les deux joueurs sont encore à un niveau bien au-dessus du commun des mortels, mais ils ne portent plus pour le moment leur équipe sur le toit du monde. L’Argentin semble clairement avoir perdu sa motivation ces derniers mois, tandis que le Portugais continue d’empiler les buts, même si la Juventus fait un peu moins peur qu’il y un ou deux ans. Pour beaucoup, l’avenir appartient à Kylian Mbappé, déjà champion du monde et finaliste de la Ligue des Champions, et Erling Haaland, machine à buts du Borussia Dortmund. Cette semaine, les deux prodiges ont clairement affiché leurs ambitions sur le terrain. Un triplé du Français à Barcelone, auquel a répondu le Norvégien par un doublé à Séville. Et ce dernier ne s’en est pas caché, l’exploit du joueur du PSG l’a clairement boosté.

« J’aime la Ligue des Champions et quand j’ai vu Mbappé marquer un hat-trick hier cela m’a motivé. Alors merci à lui, c’était une belle soirée. C’est un joueur incroyable, l’un des meilleurs au monde », a lancé Haaland sur le site de l’UEFA. Un bel hommage pour deux joueurs qui se sont déjà croisés la saison dernière en Ligue des Champions. Si le Norvégien avait fait trembler les filets à Dortmund, c’est Mbappé et le PSG qui étaient finalement passés en quarts de finale. Pour le moment, les deux clubs sont déjà bien partis pour atteindre ce niveau cette saison.