LdC : Gros choc, le PSG tombe sur le Bayern Munich

Dans : Ligue des Champions.

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions a eu lieu ce midi en Suisse, au siège de l’UEFA. Le plateau était de premier choix, et le PSG attendait donc de connaitre son adversaire pour ces matchs qui auront lieu les 6 et 7 avril pour le match aller, et le 13 et 14 avril pour le retour.

Le PSG retrouvera donc le Bayern Munich en quart de finale, avec la perspective, en cas de qualification, d’affronter le vainqueur du choc entre Manchester City et Dortmund.

Le programme des quarts de finale :

Manchester City - Borussia Dortmund

FC Porto - Chelsea

Bayern Munich - PSG

Real Madrid - Liverpool

Demi-finales éventuelles :

Bayern ou PSG vs City ou Dortmund

Porto ou Chelsea vs Real Madrid ou Liverpool