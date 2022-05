LdC fém. : Sans pitié, l'OL reprend son trône européen !

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions féminine, finale

Juventus Stadium (Turin)

FC Barcelone-OL 1-3

Buts : Putellas (41e) pour le Barça ; Henry (6e), Hegerberg (23e), Macario (33e) pour l’OL

Après un début de match canon ponctué d'un 3-0 en 33 minutes, l'OL a battu le FC Barcelone 3-1. Les Lyonnaises remportent leur huitième Ligue des champions, le tout en 12 ans seulement.

Le FC Barcelone, tenant du titre, avait la faveur des pronostics. Pourtant, les Catalanes ne voyaient pas le jour en début de match. Les Lyonnaises mettaient plus d’impact et frappaient sans tarder. Amandine Henry nettoyait la lucarne d’une frappe splendide des 25 mètres. Ensuite, Bacha était lancé à gauche et centrait pour Hegerberg qui plaçait une tête imparable. Enfin, dans une défense en souffrance, l’OL combinait bien et Macario concluait sur la ligne de but. Toutefois, les Lyonnaises se déconcentraient un peu en fin de mi-temps. Sur un centre de Graham Hansen, Buchanan perdait ses appuis et la Ballon d’or 2021 Alexia Putellas venait réduire le score pour le Barça.

4 - 4 buts ont été inscrits en 1re période lors de 3 des 4 dernières finales de Ligue des Champions féminine, soit une fois de plus que lors des 24 précédentes. Prolifique. #UWCLfinal #FCBOL pic.twitter.com/83QB8wCo2F — OptaJean (@OptaJean) May 21, 2022

La seconde période repartait sur des bases plus calmes, l’OL gérant son double avantage. Toutefois, les Lyonnaises se faisaient une belle frayeur quand Guijarro tentait un lob du rond central et venait frapper la barre d’Endler (58e). Mais, c'était presque tout. Le Barça poussait mais se montrait bien trop imprécis pour revenir ou même mettre en danger l'OL. Après avoir laissé le trophée aux Barcelonaises il y a un an, les Lyonnaises redeviennent la meilleure équipe d'Europe. Il s'agit de leur huitième titre dans cette compétition après les périodes 2011-2012, 2016-2020, leur sixième en sept ans pour s'affirmer encore et toujours comme la référence du foot féminin.