LdC : Cristiano Ronaldo fait gagner Man Utd à la 95e !

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Pour son 178e match en Ligue des champions, Cristiano Ronaldo a permis à Manchester United d'empocher une très précieuse victoire face à Villarreal à l'ultime seconde.

Battus en Suisse pour leur premier match en C1 cette saison, les Red Devils n'avaient plus le droit à l'erreur ce mercredi à Old Trafford face à l'équipe de Villarreal, lauréate de la dernière Europa League face à cette même formation de Manchester United. Les choses s'engageaient mal pour l'équipe anglaise, puisque les Espagnols ouvraient le score par Alcacer (0-1, 53e). Telles ramenait les Red Devils à hauteur (1-1, 60e), et on semblait filer vers un score nul qui ne faisait pas les affaires des deux clubs. Cependant, c'était sans compter avec ce diable de Cristiano Ronaldo. Le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions trouvait la faille alors que l'on atteignait les dernières secondes du temps additionnel (2-1, 60e+5), donnant une précieuse victoire à Manchester United.