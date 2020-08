LdC : Coutinho, une humiliation à 5ME pour Barcelone ?

Dans : Ligue des Champions.

Philippe Coutinho a marqué deux buts et réalisé une passe décisive avec le Bayern Munich contre le FC Barcelone. Au Barça, la blague pourrait coûter 5ME.

Décidé à se séparer de Philippe Coutinho, le FC Barcelone avait prêté l’attaquant brésilien au Bayern Munich l’été dernier, le Barça n’étant pas mécontent d’envoyer le joueur de 28 ans en Bundesliga. Mais, avant la fin de son prêt chez les Bavarois, Philippe Coutinho a joué un très mauvais tour aux dirigeants du club catalan. Car vendredi soir, lors de l’historique victoire du Bayern contre le Barça (8-2), le joueur formé à Vasco est rentré en fin de match et il a signé un doublé, avec un plus une passe décisive. Même s’il n’a pas célébré ses réalisations, Philippe Coutinho a fait fermer quelques bouches du côté barcelonais où on n’était jamais tendre dans le passé avec le joueur de la Seleçao.

Outre ce doublé, Philippe Coutinho pourrait jouer un autre sale tour à Josep Maria Bartolomeu. En effet, la presse catalane annonce que lors du transfert de l’attaquant de Liverpool pour le FC Barcelone en janvier 2018, moyennant 145ME, une clause prévoyait une éventuelle victoire de Philippe Coutinho en Ligue des champions. Depuis cette date, le Barça n’a pas remporté la C1 et a donc fait l’économie de 5ME, montant de cette fameuse clause prévue par les Reds. Cependant, cet accord s’appliquera aussi si Philippe Coutinho gagne la Ligue des champions avec le Bayern Munich cette saison. Autrement dit, après avoir participé au carton infligé par le club allemand à Barcelone, Coutinho pourrait coûter 5ME de plus au Barça. De quoi rendre dingues les socios déjà très vindicatifs.