LdC ‍: Beye s'en va, Canal+ remplace sa star

Dans : Ligue des Champions.

Par Hadrien Rivayrand

Habib Beye a quitté l'antenne de Canal+ depuis son arrivée sur le banc du Stade Rennais. La chaine cryptée n'a pas tardé pour trouver son remplaçant et il est bien connu du grand public.

Habib Beye a enfin fait le grand saut en rejoignant les rangs du Stade Rennais. Une première expérience en Ligue 1 que l'ancien de l'OM voulait depuis un moment. Il ne manquera pas de travail avec l'écurie bretonne, elle qui lutte actuellement pour son maintien en championnat. Son départ de Canal+ après des années de bons et loyaux services va forcément laisser un vide, d'autant plus qu'il officiait les soirs de Ligue des champions pour les plus grosses affiches. Le groupe Canal se devait donc lui trouver un remplaçant de qualité et déjà expérimenté. Et cela est chose faite !

Govou est l'heureux élu pour les affiches de Ligue des champions

Selon les informations de L'Equipe, c'est Sidney Govou qui remplacera Habib Beye comme consultant-commentateur numéro 1 des affiches de Ligue des champions. L'ancien de l'OL sera accompagné de Paul Tchoukriel. Le duo démarrera son aventure dès le mardi 11 février, à 18h45, pour la rencontre entre Brest et le PSG en Ligue des champions. A noter qu'à 21 heures, Christophe Jallet sera lui avec François Marchal pour le choc entre Manchester City et le Real Madrid. Sidney Govou travaille pour le groupe Canal+ depuis longtemps également. Il avait par exemple été aux commentaires avec Paul Tchoukriel pour la rencontre de Ligue des champions en début de saison entre le Paris Saint-Germain et Gérone. Il ne manquera pas de travail avec tous les matchs prévus sur les antennes de Canal+ d'ici à la fin de la compétition. Le groupe diffuse tous les matchs de cette nouvelle édition. Pour rappel, le PSG, le LOSC, Monaco et le Stade Brestois sont encore engagés en C1.