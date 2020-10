LdC : Benzema à la hauteur de Messi, le chiffre dingue

Dans : Ligue des Champions.

Véritable homme fort de Zinedine Zidane au Real Madrid, Karim Benzema a amorcé la remontée des Merengue face au Borussia Mönchengladbach mardi soir.

Aligné à la pointe de l’attaque madrilène, l’ancien buteur de l’Olympique Lyonnais a été à l’origine de la majorité des occasions du Real Madrid. Et à cinq minutes de la fin, il a logiquement été récompensé par un but, lequel a permis à ses coéquipiers d’y croire et d’arracher le match nul dans le temps additionnel en Allemagne (2-2). Ce nouveau but inscrit par Karim Benzema fait entrer davantage encore l’international français dans l’histoire de la Ligue des Champions.

Et pour cause, Karim Benzema a marqué un but pour la 16e année consécutive en Ligue des Champions. Une performance absolument incroyable que seul Lionel Messi a égalé. De son côté, Cristiano Ronaldo, forfait lors du premier match de la Juventus Turin et qui manquera également le choc face au FC Barcelone ce mercredi, a marqué lors des 14 dernières éditions. Cela démontre à quel point la performance de Karim Benzema, qui totalise 66 buts en Ligue des Champions, est absolument légendaire.