LdC ‍: Benfica sort Fenerbahçe, Bruges pulvérise les Rangers

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Barrages retour de la Ligue des champions

Benfica, Bruges et Copenhague ont décroché les derniers tickets pour la phase de Ligue de la Ligue des champions. Après un nul 0-0 en Turquie, Benfica a dominé Fenerbahçe 1-0 à Lisbonne dans un match serré et musclé. Le Turc Akturkoglu a été l'unique buteur du match. Bruges a confirmé qu'il n'était plus un petit poucet en C1. Les Belges ont corrigé les Glasgow Rangers 6-0 pour un succès 9-1 sur les deux matchs. Enfin, Copenhague revient dans la coupe aux grandes oreilles après un an passé en Ligue Conférence. Les Danois ont dominé Bâle 2-0 (aller 1-1) avec des buts d'anciens joueurs de Ligue 1 : Cornelius (ex-Bordeaux) et Moukoko (ex-Nice).