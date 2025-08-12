LdC ‍: Benfica s'amuse encore, Nice est éliminé

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

3e tour préliminaire retour de la Ligue des champions :

Estadio da Luz (Lisbonne)

Benfica-Nice 2-0 (aller 2-0)

Buts : Aursnes (18e), Schjelderup (27e)

Avec deux buts de retard, Nice devait réaliser un exploit inédit pour un club français : battre Benfica sur son terrain et avec la manière en plus. Une tâche devenue impossible avant la fin de la première demi-heure. Prise de vitesse par les Portugais, la défense niçoise cédait deux fois face à Aursnes et Schjelderup sur deux belles actions collectives de Benfica. Trop faible offensivement, Nice ne réagissait que sur une demi-volée de Clauss sur le poteau (31e). Trop peu pour changer le destin d'une double confrontation conclue en mode gestion par Benfica. Les Lisboètes affronteront Fenerbahçe en barrages pour accéder à la phase de Ligue de la Ligue des champions. Nice jouera la phase de ligue de la Ligue Europa de son côté.