LdC ‍: Benfica s'amuse encore, Nice est éliminé

3e tour préliminaire retour de la Ligue des champions :
Estadio da Luz (Lisbonne)
Benfica-Nice 2-0 (aller 2-0)
Buts : Aursnes (18e), Schjelderup (27e)
Avec deux buts de retard, Nice devait réaliser un exploit inédit pour un club français : battre Benfica sur son terrain et avec la manière en plus. Une tâche devenue impossible avant la fin de la première demi-heure. Prise de vitesse par les Portugais, la défense niçoise cédait deux fois face à Aursnes et Schjelderup sur deux belles actions collectives de Benfica. Trop faible offensivement, Nice ne réagissait que sur une demi-volée de Clauss sur le poteau (31e). Trop peu pour changer le destin d'une double confrontation conclue en mode gestion par Benfica. Les Lisboètes affronteront Fenerbahçe en barrages pour accéder à la phase de Ligue de la Ligue des champions. Nice jouera la phase de ligue de la Ligue Europa de son côté.
Le Gym est tombé sur plus fort dans ce Q3 et disputera l’@EuropaLeague cette saison.#slbogcn pic.twitter.com/hKQUiSU1lQ— OGC Nice (@ogcnice) August 12, 2025