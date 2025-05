LdC ‍: 2 buts en 6 minutes, le Barça revient de nul part (vidéo)

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Mené 2-0 à la mi-temps par l'Inter, le FC Barcelone s'est totalement relancé dès le début du second acte. Les Catalans ont réduit le score sur une belle reprise d'Eric Garcia avant d'égaliser quelques minutes plus tard sur une tête plongeante de Dani Olmo. Cette demi-finale folle reste plus indécise que jamais avec un scénario quasi identique au match aller.