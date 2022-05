La Ligue des Champions change encore, la France récompensée

Révolution ! Dès 2024, adieu la traditionnelle phase de groupes de la Ligue des champions. L'UEFA vient officiellement de valider ce changement majeur. Autre nouveauté, une place supplémentaire pour un club français à l'avenir.

Les groupes de quatre équipes, avec deux qualifiés par poule, c'est bientôt terminé. Ce mardi 10 mai 2022, l'UEFA a confirmé que la Ligue des champions, ainsi que la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence, allaient toutes changer de format dans deux ans. Concrètement, 36 équipes seront qualifiées pour la première phase contre 32 actuellement. Elles seront réparties en quatre mini-championnats avec quatre matches à domicile et autant à l'extérieur. Les huit meilleures formations verront les huitièmes, les autres devront en passer par des barrages. Mini-championnat adopté aussi pour la C3 et la C4. Mais ce n'est pas tout.

The #UEFAExCo has approved the final format and access list for UEFA club competitions from the 2024/25 season.



No more access granted based on club coefficients.



Eight matches instead of ten in the new league phase.



Full details: