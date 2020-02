L’UEFA lance un nouveau trophée, c’est pour l’élite

Dans : Ligue des Champions.

Plus de deux mois après le tirage au sort, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions vont enfin se disputer à partir de ce mardi.

Pour beaucoup, l’attente a été interminable, et même l’UEFA se languit. Elle a ainsi décidé de faire saliver un peu plus ses fans en annonçant la création d’un nouveau trophée. Il s’agira du prix d’Homme du match qui sera décerné après chaque rencontre. Un panel de spécialistes UEFA, dont plusieurs anciens grands joueurs, sera amené à déterminer quel a été le meilleur joueur de la rencontre de Ligue des champions. Les critères pour déterminer celui qui soulèvera ce trophée sont les suivants : les qualités techniques, la créativité, l’inspiration, le talent et le fair-play ainsi que le rôle dans les moments décisifs. Une distinction d’élite donc pour les meilleurs joueurs, appelés à s’affronter à partir de cette semaine dans les matchs couperets de Ligue des Champions.