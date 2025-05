L'Inter humilié, la presse italienne sous le choc

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Après la claque prise par l'Inter ce samedi en finale de la Ligue des champions, les médias italiens étaient sidérés par la domination du PSG.

La presse transalpine était relativement confiante avant le match contre Paris, nos confrères italiens étant persuadés que l'expérience des joueurs de Simone Inzaghi allait prévaloir sur la jeunesse parisienne. Mais après le 5-0 pris par l'Inter, qui a été laminé par les champions de France, le ton avait changé en Italie. « L’Inter humilié à Munich », titre Tuttosport, le quotidien sportif turinois que rappelle que le club lombard était en course pour trois titres (Scudetto, Coupe d'Italie et Ligue des champions), mais a tout perdu. Pour la Gazzetta dello Sport, le constat est tout aussi édifiant : « L’Inter c’est un cauchemar », le grand quotidien sportif italien racontant que le stade milanais, où la finale de la Ligue des champions était diffusée sur grand écran, s'était vidée après le but du 3-0.

L'Italie est épatée par le PSG sans Mbappé

Du côté de Tuttomercatoweb, le constat est également terrible. « Une soirée cauchemardesque pour l'Inter (...) Un résultat qui a clairement et douloureusement marqué la soirée de l'Inter, dépassé par un adversaire supérieur sur le plan physique, technique et mental. Malgré leur expérience et un effectif construit pour gérer le poids des défis de ce calibre, l'équipe Nerazzurri a succombé aux coups du PSG », écrit le média spécialisé italien. Et désormais, nombreux sont ceux qui pensent que Simone Inzaghi doit désormais accepter l'offre venue d'Arabie Saoudite et quitter l'Inter. Dans le football, tout va très vite.