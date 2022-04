L'Atlético et son comportement de « bouffon », ça chauffe en Angleterre !

La fin du match de Ligue des champions entre l'Atlético Madrid et Manchester City a été explosive. En Angleterre, on est furieux contre le comportement des joueurs de Diego Simeone.

Bagarre générale sur le bord du terrain suite à une roulade un peu grossière de Phil Foden, joueur pris à la gorge ou tiré par les cheveux, insultes, bagarres et intervention de la police dans le couloir ramenant aux vestiaires, le choc Madrid-City s'est terminé dans une certaine confusion, les Colchoneros craquant nerveusement face au mur anglais dressé pendant toute la deuxième période du quart de finale retour de Ligue des champions. Et ce jeudi, la presse anglaise tire à boulets rouges sur le club espagnol, accusé d'avoir mal pris le fait d'être éliminé par une équipe de Pep Guardiola pas loin de ressembler à l'Atlético du match aller. Les scènes vues en marge de cette rencontre ont mis en colère les consultants des chaînes sportives du Royaume-Uni, lesquels font rarement dans la langue de bois.

Savic just pulled Jack Grealish's hair. You can't do that. You can destroy the monarchy. Cancel Churchill. Ban Tea Time. But Grealish's hair is a British institution. War must be declared pic.twitter.com/wJVqtstzGb