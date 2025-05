L'arbitre a qualifié l'Inter, le Barça accuse

Dans : Ligue des Champions.

Arbitre du match entre l'Inter et le FC Barcelone, mardi soir à Milan, Szymon Marciniak a mis en furie Hansi Flick. L'entraîneur du Barça accuse ce dernier d'avoir pesé dans l'élimination de son équipe.

A 60 ans, Hansi Flick a vu pas mal de choses dans sa carrière, mais l'entraîneur allemand du FC Barcelone n'avait probablement jamais vu un scénario aussi fou que cette demi-finale retour de la Ligue des champions qui s'est terminée par l'élimination de son équipe (4-3). Mais Flick n'a pas digéré l'arbitre de Szymon Marciniak et s'il lui a plusieurs fois dit pendant la rencontre, au point de frôler l'expulsion, il a tapé du poing sur la table après le coup de sifflet final, estimant que l'arbitre polonais de la finale France-Argentine, avait dépassé les bornes en prenant toutes les décisions importantes contre le Barça. Tenant à ne pas aller trop loin dans ses critiques, Hansi Flick a tout de même vidé son sac.

L'Inter favorisé à chaque fois par l'arbitre

Pour le technicien barcelonais, à chaque fois qu'une décision sur une action litigieuse devait être prise, cela allait toujours dans le sens du club italien, comme sur le penalty accordé à l'Inter en première période. « Nous pensons que cette élimination est injuste à cause de certaines décisions arbitrales, je dois le dire. Je ne veux pas trop parler de l'arbitre, mais toutes les décisions qui étaient à 50-50 ont fini par tourner en faveur l’Inter, et c'est ce qui me rend triste. Je n'aime pas trop envie parler de l'arbitre. Je lui ai dit ce que je pensais, mais je ne vais pas le répéter ici, mais ce qu’il a fait n'est pas juste pour mon équipe, qui a fait un travail formidable », a confié Hansi Flick. De son côté, Pedri a, lui, été plus direct : « L’UEFA devrait se pencher sur le cas de cet arbitre. Ce n'est pas la première fois avec lui. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. »

🗣️ Szymon Marciniak



🤔El fanatico del REAL MADRID

Arbitrandole a el BARCELONA



ASI O MAS PODRIDO LA UEFA pic.twitter.com/SeGfsyquqf — Pasión FCB (@PasinFCB195688) May 6, 2025

Dans les médias sportifs catalans, si on met d'abord en avant la prestation de Lamine Yamal et ses coéquipiers en Italie et les promesses pour l'avenir que cette équipe engendre, on ne rate toutefois pas Szymon Marciniak. L'occasion est belle pour tout le monde de rappeler que deux polémiques avaient déjà eu lieu avec l'arbitre polonais en Ligue des champions, et qu'à chaque fois il avait donné l'avantage...au Real Madrid, notamment lors du fameux tir au but refusé à l'Atlético Madrid suite au double contact de Julian Alvarez. Forcément de quoi alimenter la théorie du complot anti-Barça, certains supporters rappelant que ce même arbitre avait été vu avec un sac aux couleurs du Real Madrid dans son vestiaire.