Karim Benzema intouchable, Messi et Cristiano Ronaldo largués

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Dans une forme incroyable, Karim Benzema peut assommer l'Europe ce mardi soir face à Chelsea. L'attaquant du Real Madrid est dans la peau du favori pour le prochain Ballon d'Or.

Il n’y a plus de clubs français en Ligue des Champions depuis les éliminations de Lille et du Paris SG au tour précédent. Mais les suiveurs de l’équipe de France peuvent toutefois continuer à se délecter du parcours de plusieurs internationaux tricolores. N’Golo Kanté, les frères Hernandez, Aymeric Laporte, Antoine Griezmann ou Thomas Lemar sont toujours en course. Mais celui qui fait le plus parler, c’est Karim Benzema, qui reste sur une incroyable série de deux triplés consécutifs dans cette épreuve, et pas contre n’importe qui. Il s’agit en effet du PSG pour faire tomber le club parisien, puis Chelsea pour donner une belle avance au Real Madrid. Avant le match retour de ce mardi soir, tous les regards sont tournés vers le stade Santiago Bernabeu et la forme resplendissante de l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais.

Mané et Lewandowski en concurrents

Avec le changement de mode d’attribution du Ballon d’Or, désormais attribué à la fin de la saison sportive et non plus à la fin de l’année civile, la cote de KB9 est remontée en flèche. S’il maintient cette forme en Ligue des Champions, alors que le titre en Liga est quasiment dans la poche, le Français sera tout proche de décrocher le Graal. Même si Robert Lewandowski n’a pas dit son dernier mot, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont cette fois-ci définitivement hors-course. De sacrés clients en moins, tout comme Kylian Mbappé, qui malgré sa forme étincelante, ne peut pas lutter sans l’exposition de la Ligue des Champions. Il reste donc le Polonais et peut-être le Sénégalais Sadio Mané, qui a remporté la CAN, est toujours en lutte pour le titre en Premier League et en Ligue des Champions.

Une belle bataille mais si jamais Karim Benzema venait encore à frapper fort en sortant le champion d’Europe en titre ce mardi soir, sa cote grimperait encore pour la récompense individuelle suprême. En Espagne, on estime déjà que le Français a pris de l’avance sur ses concurrents, et de son côté L’équipe, qui joue sur les élections présidentielles actuellement en cours en France, affirme que Benzema est « en tête au premier tour ». Il y en a encore quelques-uns à passer pour aller chercher le Ballon d’Or et rejoindre Zinedine Zidane, Michel Platini, Raymond Kopa et Jean-Pierre Papin dans la légende française.