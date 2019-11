Juve : Ramsey, Sarri… Cristiano Ronaldo a quitté la pelouse en furie !

Dans : Ligue des Champions.

Remplacé en fin de rencontre face au Lokomotiv Moscou (1-2 pour la Juventus Turin), Cristiano Ronaldo était agacé. Et on peut le comprendre.

On jouait la 81e minute du match lorsqu’à la surprise générale, Maurizio Sarri décidait de lancer Paulo Dybala à la place de Cristiano Ronaldo. Une scène inhabituelle pour le buteur de la Juventus Turin, visiblement étonné mais surtout en colère, d’où l’échange tendu avec l’entraîneur. Inutile de connaître le contenu de leur brève conversation, il est clair que le Portugais en voulait à son coach. Ce dernier a donc dû s’expliquer en conférence de presse.

« Ronaldo était en colère parce qu'il n'allait pas très bien, s’est justifié Sarri. Il avait un problème au genou il y a quelques jours et son adducteur était touché. Il était nerveux en fin de première période, j'avais peur qu'il se blesse et j'ai préféré le sortir. » A noter que Cristiano Ronaldo n’avait jamais été remplacé lors d’un match de C1 depuis février 2016 ! On peut comprendre sa frustration, d’autant que le score était toujours à 1-1 à ce moment du match, et que son coéquipier Aaron Ramsey lui avait volé un but !

Les excuses de Ramsey

En effet, CR7 pensait avoir marqué dès la 3e minute sur coup franc direct, grâce à une erreur de main du gardien adverse. Mais au lieu de laisser le ballon entrer tranquillement, le Gallois a préféré la pousser au fond des filets au dernier moment. « J’ai pensé que le gardien était plus proche de moi, a confié le milieu de terrain. Mon instinct a pris le dessus. C’est pour ça que j’ai tiré. Je me suis excusé auprès de Ronaldo. » En pleine période de vote pour le Ballon d’Or, ça tombe mal…

Le but sur CF de Ronaldo finalement accordé à Ramsey par la FIFA.

Un détail qui change tous dans les combinés 💶 #LMOJUV pic.twitter.com/EKIT9YZhm2 — ≋ 𝒍𝒂𝒈𝒐𝒏33 ≋ (@lagon33) November 6, 2019