Inter-PSG, la question sur la finale qui scandalise Deschamps

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Didier Deschamps sera-t-il supporter du PSG contre l’Inter en finale de Ligue des Champions ? La question a été posée au sélectionneur des Bleus en conférence de presse, ce qui a agacé le principal intéressé.

Le 31 mai prochain, Didier Deschamps sera un fervent supporter du Paris Saint-Germain lors de la finale de la Ligue des Champions contre l’Inter Milan. Malgré son passé d’ancien joueur et ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, la question ne se pose même pas pour celui qui est le sélectionneur de l’équipe de France depuis plus de 12 ans. Présent ce mercredi en conférence de presse pour annoncer sa liste de 25 joueurs convoqués pour le Final Four de la Ligue des Nations, Didier Deschamps a pourtant été interrogé à ce sujet. Et au moment de découvrir la question du journaliste, faisant référence à son passif à l’OM, Didier Deschamps est tout simplement tombé des nues. Le sélectionneur des Bleus ne comprend même pas que l’on puisse se demander si celui qui représente la sélection tricolore va supporter l’équipe de Ligue 1 en finale de Ligue des Champions, tant la réponse est évidente selon lui.

Deschamps supportera le PSG, une évidence selon lui

« Vous n’êtes pas sérieux de poser la question comme ça (…) il faut la poser au Vieux-Port (…) évidemment que ça serait la meilleure des choses pour le foot français » 😄



💬 Didier Deschamps sur la finale de Ligue des champions du PSG pic.twitter.com/KPlIY2mz40 — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 21, 2025

« Vous êtes sérieux ? Vous n’êtes pas sérieux de me poser une question comme ça… Il faut poser cette question sur le Vieux-Port, vous êtes sûrs de la réponse » a d’abord répondu avec piquant Didier Deschamps, avant de poursuivre dans le détail. « Moi je suis sélectionneur, il y a une équipe française. Même si j’ai un passé marseillais, la réponse me paraît tellement évidente. Vous ne devriez même pas me poser la question. Je ne suis pas à ce niveau-là, sincèrement. Evidemment que ce serait la meilleure des choses pour le football français (que le PSG gagne) mais bon, toutes les questions sont possibles » a lancé Didier Deschamps, jurant qu’il serait le premier supporter du Paris Saint-Germain contre l’Inter le 31 mai prochain à Munich. Et cela malgré la présence dans les rangs nerazzurri de deux joueurs appelés ce mercredi par Didier Deschamps, à savoir Benjamin Pavard et Marcus Thuram.