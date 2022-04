Esp : Benzema, le monde sous-estime l’attaquant du siècle

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Auteur d’un triplé face au PSG en huitième de finale, Karim Benzema sera encore l’atout offensif n°1 du Real Madrid contre Chelsea ce mercredi.

L’affiche des quarts de finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Chelsea fait saliver. Ce mercredi, les Blues accueillent les Merengue à Stamford Bridge dans un match excitant qui s’annonce d’ores et déjà spectaculaire. Du côté de Chelsea, un joueur du Real Madrid sera à surveiller comme le lait sur le feu, il s’agit bien évidemment de Karim Benzema. Auteur d’un triplé au tour précédent face au PSG, l’international tricolore est sans conteste la menace n°1 pour la défense des Blues. En conférence de presse avant ce sommet européen, l’entraîneur londonien Thomas Tuchel n’a pas mâché ses mots pour couvrir de louanges Karim Benzema. Selon le technicien allemand, grand fan de Karim Benzema, le buteur formé à l’OL, sous-estimé depuis de longues années selon lui, est purement et simplement l’un des meilleurs avant-centres de la planète.

Thomas Tuchel se méfie de Karim Benzema

« Comme je le disais déjà il y a deux ans, Benzema est l’un des joueurs les plus sous-cotés dans le monde du foot. Ce n’est peut-être plus le cas aujourd’hui. Et c’est mérité car c’est le numéro 9 du Real Madrid depuis de nombreuses années, c’est quelque chose qui parle forcément » a analysé Thomas Tuchel avant le choc des quarts de finale de la Ligue des Champions entre Chelsea et le Real Madrid, avant de poursuivre. « Ce qu’il a fait lors du tour précédent, la manière dont il a pris ses responsabilités et le rôle clé qu’il a eu pour les joueurs du Real Madrid en tant que capitaine, c’est vraiment impressionnant. On a pu se rendre compte de l’impact de son absence lors du Clasico. C’est un grand joueur avec une grande personnalité » a lancé Thomas Tuchel en conférence de presse. Les joueurs de Chelsea ne pourront pas dire qu’ils n’auront pas été prévenus. Leur entraîneur ne le cache pas, Karim Benzema est incontestablement la menace numéro un pour les Blues à l’aube de ce rendez-vous très attendu entre Chelsea et le Real Madrid.