Droits TV : La C1 revient sur Canal+, Pierre Ménès jubile

La saison prochaine de Ligue des Champions sera la dernière à être diffusée sur RMC Sport. La chaine sportive, qui avait pris les commandes de l’ensemble des épreuves européennes à partir de 2018, a perdu l’appel d’offres lancé par l’UEFA. C’est Canal+ qui héritera du plus gros lots, avec les deux matchs en premium du mardi et du mercredi, tandis que BEin SPORTS récupère l’ensemble du reste des rencontres. De quoi faire plaisir à Pierre Ménès, qui avait plutôt mal vécu la perte des droits de la C1 il y a quelques années, d’autant plus que Canal+ ne diffusera plus la Ligue 1 la saison prochaine et devra se contenter de partager l’exclusivité de la Premier League avec RMC.