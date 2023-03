Des fans munichois résistent au Bayern et soutiennent Paris

Dans : Ligue des Champions.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG pourra compter sur le soutien de nombreux supporters ce mercredi soir à l'Allianz Arena. Même de la part des fans allemands...

Les hommes de Christophe Galtier jouent gros ce mercredi soir en huitième de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich. Le PSG a un but à remonter au coup d'envoi. La présence de Kylian Mbappé change beaucoup de choses pour les deux équipes, alors que le champion du monde n'avait pas pu disputer la première période de la première manche. Pour réaliser l'exploit, le PSG devra également pouvoir compter sur sa force collective mais aussi ses supporters. Et à l'Allianz Arena ce mercredi soir, ils seront 3500 ultras présents dans les tribunes. Un nombre conséquent, surtout en période de grève et que de nombreux trains ou avions ont été supprimés.

Un soutien bienvenu pour le PSG à Munich

🚨 Incroyable : Les supporters du Munich 1860 soutiendront le PSG mercredi soir ! 😭



(@lequipe) pic.twitter.com/EQhEGurmcg — Actu Tech & Foot - Actu PSG ❤️💙 (@ActuTech_Foot) March 5, 2023

En plus des fans parisiens réguliers, le PSG pourra aussi compter sur le soutien de supporters munichois. Mais pas ceux du Bayern... En effet, RMC indique ces dernières heures que 1860 fans du club rival de Munich... 1860 seront aussi de la partie à l'Allianz Arena pour soutenir le PSG. Le club évolue en troisième division mais a longtemps partagé le même stade que le Bayern Munich avant de le quitter en 2016 en raison de la baisse d'affluence liée aux moins bons résultats du club. Mais les fans de Munich 1860 ne veulent faire aucun cadeau aux coéquipiers de Kingsley Coman. Le PSG ne crachera donc pas sur un peu plus de soutien, alors que le reste du stade sera acquis à la cause du Bayern Munich. Un Bayern Munich qui compte mener la vie dure aux Franciliens et qui n'a apparemment pas plus peur que ça de Kylian Mbappé, comme l'a récemment indiqué Thomas Muller, qui prévoit un match compliqué pour le champion du monde français si le plan bavarois fonctionne...