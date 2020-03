Coronavirus : PSG-Dortmund épargné, la fièvre monte pour Juve-OL

Dans : Ligue des Champions.

En raison de l’épidémie de coronavirus, plusieurs matchs de Ligue des Champions dont PSG-Dortmund et Juventus-Lyon pourraient se jouer à huis clos.

Ces dernières heures, les informations défilent à ce sujet et il existe notamment un réel risque de voir la rencontre entre Paris et le Borussia Dortmund se disputer sans spectateurs. C’est tout du moins ce que L’Equipe indiquait lundi soir, précisant que le comité exécutif de l’UEFA, qui se réunissait en ce début de semaine, serait à l’écoute des autorités de chaque pays. Ce mardi, la fièvre et l’inquiétude retombent, tout du moins partiellement. Selon une source interne à l’UEFA et relayée par RMC Sport, il n’y a pour l’instant aucune raison de tomber dans la panique et de tirer des plans sur la comète au sujet d’un huis clos pour PSG-Dortmund.

« Il ne faut pas tomber dans la panique. La décision sera prise dans tous les cas par le ministère de l’intérieur en France. Notre rôle est consultatif et le ministère de l’intérieur français à un avis exécutif et pour l’instant il n’y a pas de volonté de faire jouer ce match à huis clos. De plus le Parc des Princes est un stade très ouvert. Et ni Paris ni la ville de Dortmund ne sont des foyers épidémiques du Coronavirus. Pour l’instant il faut juste suivre cela ». Le média indique par ailleurs que Nasser Al-Khelaïfi a rencontré lundi soir à Amsterdam le président de l’UEFA Aleksander Ceferin et le président de la fédération française de football Noël Le Graët afin d’évoquer le sujet. Pour le président du PSG, il est bien évidemment impensable de disputer le huitième de finale retour de Ligue des Champions à huis clos au Parc des Princes même si du côté de la ministre des Sports Roxana Maracineanu, la possibilité d'un match à huis clos a été évoquée ce mardi en conférence de presse… Par ailleurs, la source interne de l'UEFA interrogée par RMC a indiqué que l'instance européenne s'inquiétait sur la tenue du match opposant l’OL et la Juventus Turin. La rencontre entre les Gones et la Vieille Dame pourrait être délocalisée, ou alors se jouer à huis clos en raison de nombre importants de patients ayant contracté le coronavirus dans le Nord de l'Italie.