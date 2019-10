C1 : Cristiano Ronaldo devient le plus grand bourreau de l’histoire

Dans : Ligue des Champions, Serie A.

Même dans un mauvais jour, le « killer » Cristiano Ronaldo ne peut pas s’en empêcher…

Opposée au Bayer Leverkusen mardi en Ligue des Champions, la Juventus Turin s’est facilement imposée (3-0) à domicile. Et encore, le résultat aurait pu être encore plus flatteur pour les Bianconeri, si leur buteur avait été plus efficace. Le quintuple Ballon d’Or a en effet manqué deux énormes occasions ! Du coup, il n’était pas envisageable pour lui de terminer la rencontre sans but inscrit, d’où sa réalisation à la 88e minute pour tuer tout suspense… et s’offrir un énième record.

Car selon la statistique publiée par Opta, Cristiano Ronaldo, désormais auteur de 127 réalisations en Ligue des Champions, a marqué face à 33 équipes différentes dans cette compétition ! Il s’agit tout simplement de la meilleure performance qu’il partage avec son ancien coéquipier du Real Madrid Raul Gonzalez. Petites ou grandes équipes, la stat prouve que CR7 n’épargne personne dans son tournoi favori. Alors, à qui le tour ?